POL-BOR: Gronau - Finderinnen behalten Geld für sich - Kripo ermittelt - 73-Jährige bekommt Geld zurück

Gronau (ots) - (dh) Eine scheinbar günstige Gelegenheit haben letzte Woche zwei Frauen an einem Geldautomaten an der Neustraße genutzt.

Am Mittwoch (11.01.2017) beabsichtigte eine 73-jährige Frau aus Gronau gegen 15 Uhr, eine größere Summe Bargeld aus dem Geldautomaten einer Bank abzuheben. Da der Auszahlungsvorgang nach ihrer Ansicht länger dauerte als erwartet, ging die 73-Jährige von einem technischen Defekt aus, verließ den Automaten und wandte sich an das Personal am Bankschalter. In dieser Zeit fanden die beiden Frauen aus Gronau, 24 und 26 Jahre alt, das Geld im Ausgabeschacht, nahmen es an sich und verließen die Bank.

Die Kripo in Gronau konnte die beiden Frauen ermitteln. Sie gaben daraufhin das Geld, welches sie bereits unter sich aufgeteilt hatten, bei der Polizei ab.

Diese konnte es der sehr erleichterten 73-Jährigen am heutigen Montag wieder aushändigen.

Die Kripo ermittelt jetzt gegen die beiden Frauen wegen Diebstahls bzw. Fundunterschlagung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell