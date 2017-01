POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Stadtlohn (ots) - (dh) In der Zeit zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 8 Uhr, hebelten bislang Unbekannte das Fenster eines Getränkemarktes am Südlohner Weg auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Der oder die Täter entwendeten Bargeld.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Telefon 02561-9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell