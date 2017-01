POL-BOR: Bocholt - Drei Verletzte bei Auffahrunfall - Blutprobe entnommen

Bocholt (ots) - (dh) Am Freitagabend ereignete sich auf der Dinxperloer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Um 19 Uhr befuhr ein 60-Jähriger aus Bocholt mit seinem Pkw die Dinxperloer Straße aus Richtung Bocholt kommend in Richtung Holtwick. In Höhe des Tunnels fuhr er auf der Linksabbiegespur ungebremst auf einen vor der roten Ampel wartenden Pkw eines 29-jährigen Mannes aus Rhede auf. Dabei verletzten sich der 29-Jährige und seine 24-jährige Beifahrerin aus Bocholt leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 60-Jährige, der sich ebenfalls verletzte, wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er zunächst verblieb.

Da er unter Alkoholeinfluss stand, entnahm ihm eine Ärztin eine Blutprobe und die Polizei fertigte eine Anzeige.

Der Sachschaden wird auf ca. 19.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell