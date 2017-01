POL-BOR: Schöppingen - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Schöppingen (ots) - (dh) In der Zeit zwischen Samstag, 15:30 Uhr, und Sonntag, 5 Uhr, gelangten Einbrecher auf bislang unbekannte Art und Weise in ein Wohnhaus an der Metelener Straße. Der oder die Täter durchsuchten alle Zimmer und entwendeten Schmuck, Bargeld und drei Damenjacken.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Telefon 02561-9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell