POL-BOR: Ahaus - Pkw-Fahrer kommt in Alstätte von Straße ab - Blutprobe entnommen

Ahaus (ots) - (dh) Am Sonntag ereignete sich auf der Landesstraße 560 ein Alleinunfall, bei dem der 52-jährige Pkw-Fahrer aus Alstätte glücklicherweise unverletzt blieb. Da er jedoch unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Gegen 2 Uhr befuhr der 52-Jährige mit seinem Pkw die Landesstraße aus Richtung Enschede kommend in Richtung Ahaus. An der Kreuzung zur Landesstraße 575 wollte er nach links auf diese abbiegen, um seine Fahrt in Richtung Alstätte fortzusetzen. Auf Grund der winterglatten Fahrbahn und des Alkoholgenusses kam er nach links von der Straße ab und fuhr in den Straßengraben.

Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell