POL-BOR: Heek - 19-jährige Pkw-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Heek (ots) - (dh) Am Samstagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 70 ein Alleinunfall, bei dem eine 19-Jährige aus Heek leicht verletzt wurde.

Gegen 08:45 Uhr befuhr die junge Frau mit ihrem Pkw die Bundesstraße von Heek kommend in Richtung Schöppingen. In Höhe der Einmündung zur Landestraße 579 geriet sie auf Grund der winterglatten Fahrbahn mit ihrem Pkw ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach im Straßengraben. Dabei verletzte sich die 19-Jährige leicht, ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell