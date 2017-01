POL-BOR: Kreis Borken - Unfallbilanz

Kreis Borken (ots) - (dh) Am Freitag, in der Zeit zwischen 5 Uhr und 10 Uhr, wurde die Polizei im Kreis Borken zu acht Verkehrsunfällen in Zusammenhang mit den winterlichen Straßenverhältnissen gerufen.

Eine Person wurde dabei schwer verletzt, der gesamte Sachschaden beträgt ca. 8.500 Euro.

In sieben Fällen, die sich alle im Einzugsbereich der Polizeiwache Ahaus (Heek, Schöppingen, Ahaus, Vreden, Legden, Gescher, Stadtlohn)ereigneten, entstand glücklicherweise nur Sachschaden (in einer Höhe von ca. 4.500 Euro).

Bei einem Alleinunfall in Bocholt-Hemden (wir berichteten) wurde ein 35-jähriger Pkw-Fahrer schwer verletzt. Dort betrug der entstandene Sachschaden ca. 4.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell