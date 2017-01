POL-BOR: Isselburg - VW Bulli gestohlen

Isselburg (ots) - (fr) In der Zeit von Donnerstag, 20.00 Uhr, bis Freitag, 06.00 Uhr, entwendeten noch unbekannte Täter einen auf dem Anthurienweg abgestellten schwarzen VW Multivan T5 mit BOH-Kennzeichen. Der Wert des Fahrzeugs wird mit ca. 14.000 Euro angegeben. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell