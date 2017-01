POL-BOR: Schöppingen - Einbruch in Wintergarten

Schöppingen (ots) - (dh) In der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 11:30 Uhr, drangen Einbrecher auf dem Bürgerweg in den Wintergarten eines Einfamilienhauses ein. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und stiegen in den Wintergarten, Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten zum möglichen Diebesgut noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell