POL-BOR: Velen - Einbruch in Wohnhaus

Velen (ots) - (dh) In der Zeit zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 05:40 Uhr, drangen Einbrecher in Ramsdorf auf dem Oedingkamp in ein Einfamilienhaus ein. Der oder die Täter hebelten ein Terrassenfenster auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie mehrere Zimmer und Schränke.

Entwendet wurden Bargeld, ein Mobiltelefon und mehrere Schützenorden und Schützenabzeichen.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell