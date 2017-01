POL-BOR: Raesfeld - Einbrecher kamen am Nachmittag

Raesfeld (ots) - (dh) Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 20 Uhr, drangen Einbrecher in Erle auf der Silvesterstraße in ein Einfamilienhaus ein. Der oder die Täter nahmen ein Gitter zum Kellerfensterschacht heraus, hebelten das Kellerfenster auf und gelangten so in das Haus. Dort durchwühlten sie sämtliche Zimmer und Schränke. Entwendet wurde Schmuck.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell