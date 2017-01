POL-BOR: Vreden - Einbruch in Wohnhaus

Vreden - Einbruch in Wohnhaus Bild-Infos Download

Vreden (ots) - (dh) Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 20 Uhr, drangen Einbrecher auf der Friedrich-Ebert-Straße in ein Einfamilienhaus ein. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten im Haus sämtliche Zimmer, Schränke und Behältnisse. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell