POL-BOR: Vreden - Gülle in der Bauerschaft Großemast ausgelaufen

Vreden (ots) - (dh) In der Nacht zu Donnerstag liefen aus dem Gülletank eines landwirtschaftlichen Gehöftes ca. 30.000 bis 40.000 Liter Gülle aus. Die ausgetretene Gülle hatte sich auf dem Hof verteilt und war teilweise in die Kanalisation sowie in einen Entwässerungsgraben gelaufen.

Ursache für das Auslaufen ist nach ersten Ermittlungen ein geöffneter Schieberegler. Gegen 7 Uhr hatte der Landwirt den Vorfall bemerkt, sofort erste Sandsperren errichtet und die zuständigen Stellen informiert.

Die Untere Wasserbehörde des Kreises Borken erschien vor Ort und leitete weitere notwendige Maßnahmen ein.

Das Kriminalkommissariat in Ahaus hat die Ermittlungen wegen Gewässerverunreinigung aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell