POL-BOR: Velen - Versuchter Einbruch in Ramsdorf / Zeugen gesucht

Velen (ots) - (dh) Am Mittwoch, gegen 16:40 Uhr, versuchten bislang Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus an der Straße "Im Paß" einzubrechen.

Sie hatten versucht, die Terrassentür eines Reihenhauses aufzuhebeln. Als ihnen dieses nicht gelang, warfen sie die Verglasung der Terrassentür ein, ließen dann aber von ihrem weiteren Vorhaben ab. Vermutlich wurden sie gestört und flüchteten ohne Beute.

Zeugen hatten vom Grundstück der Geschädigten einen lauten Knall gehört, zwei Männer flüchten sehen und die Polizei verständigt.

Die beiden Männer waren ca. 25 bis 30 Jahre alt, etwa 170 - 175 cm groß, von normaler Statur und hatten dunkle Haare. Ein Täter trug eine blau-türkisfarbene Jacke, der andere Täter eine rote Jacke.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Telefon 02861-9000.

