POL-BOR: Heiden - Einbruch in Wohnung

Heiden (ots) - (fr) Am Sonntag drangen Einbrecher zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr auf der Rekener Straße in einem Mehrfamilienhaus in eine Wohnung (Obergeschoss) ein. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnung und entwendeten Bargeld und Goldschmuck. Die Anzeige wurde am Dienstag erstattet. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

