POL-BOR: Gronau - Werkzeuge gestohlen

Gronau (ots) - (fr) In der Zeit von Samstag, 14.00 Uhr, bis Dienstag, 14.00 Uhr, entwendeten noch unbekannte Diebe aus einem Holzunterstand in einem Garten an der Alstätter Straße mehrere Werkzeuge (Trennschleifer, Kettensäge, Bohrmaschine, Stichsäge -alles Bosch- und einen Werkzeugkasten.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562-9260).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell