POL-BOR: Vreden - Einbruch auf der Twicklerstraße

Vreden (ots) - (fr) In der Zeit von Montag, 15.00 Uhr, bis Dienstag, 20.20 Uhr, drangen Einbrecher auf der Twicklerstraße in einem Mehrfamilienhaus in eine Wohnung ein. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell