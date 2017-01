POL-BOR: Gescher - Einbruch in Wohnhaus

Gescher (ots) - (fr) Am Montag schlugen Einbrecher zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Straße "Ebbingshof" ein und durchsuchten anschließend zwei Zimmer. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell