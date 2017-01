POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf der Königstraße

Bocholt (ots) - (fr) Am Montag stellte eine 46-jährige Autofahrerin ihren weißen Citroen Berlingo gegen 08.15 Uhr für wenige Minuten auf der Königstraße gegenüber der Targobank ab. Später stellte sie einen Unfallschaden an der Fahrerseite fest.

Trotz des verursachten Sachschadens in einer Höhe von ca. 800 Euro hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871-2990) zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell