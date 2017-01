POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht angezeigt / Zeugen gesucht

Bocholt (ots) - (fr) Am Freitagnachmittag erschien ein 61-jähriger Autofahrer aus Isselburg bei der Polizei und erstattete Anzeige wegen eines Unfalls. Nach Angaben des Isselburgers müsste sich der Unfall am Freitag, gegen 13.10 Uhr an der Kreuzung Münsterstraße/Uhlandstraße/Lönsstraße zugetragen haben. Der 61-Jährige kam aus Richtung Innenstadt und befand sich auf dem linken Fahrstreifen. Rechts neben ihm, so der Anzeigenerstatter, befand sich ein dunkler SUV (vermutlich Mercedes).

Als er wenig später in Rhede aus seinem schwarzen VW Käfer ausgestiegen sei, habe er einen Unfallschaden am hinteren rechten Kotflügel festgestellt, so der 61-Jährige. Obwohl er keinen Anstoß bemerkt hatte, geht er davon aus, dass es zu einer Berührung mit dem SUV gekommen ist.

Der Fahrer bzw. die Fahrerin des SUV ist nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871-2990) zu wenden.

