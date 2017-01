POL-BOR: Isselburg-Heelden - Gartenzubehör gestohlen

Isselburg-Heelden (ots) - (fr) In der Zeit von Donnerstag, 18.00 Uhr, bis Freitag, 15.00 Uhr, schnitten noch unbekannte Täter ein Loch in den Grundstückszaun eines Firmengeländes in der Straße "Dekkers Waide". Der oder die Täter entwendeten Steinarbeiten aus Granit bzw. Marmor im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

