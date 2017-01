POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Drogen im Straßenverkehr

Ahaus-Alstätte (ots) - (fr) Am Montag kontrollierten Polizeibeamte gegen 00.15 Uhr auf dem Adenauerring einen 39-jährigen Autofahrer aus Bochum. Den Beamten fiel Marihuanageruch auf, sodass der 39-Jährige entsprechend belehrt und befragt wurde. Er gab an, weder Drogen konsumiert zu haben, noch welche bei sich zu führen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten in dem Pkw zwei Tütchen in denen sich geringe Mengen Marihuana befanden. Zudem verlief ein Drogentest zum Nachteil des 39-Jährigen, sodass die Beamten die Weiterfahrt untersagten und ein Verfahren einleiteten. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell