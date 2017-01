POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Schulgebäude

Stadtlohn (ots) - (fr) In der Zeit von Donnerstag, 14.30 Uhr, bis Freitag, 08.00 Uhr, hebelten Einbrecher die Eingangstür des Schulgebäudes an der Hindenburgallee auf und drangen in die Schule ein. Im Rektorenzimmer hebelten sie einen Tresor von der Wand, ließen diesen aber am Tatort zurück. Zudem hatten der oder die Täter mehrere Schubladen durchsucht. Entwendet wurde nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nichts. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 1.000 Euro beziffert.

