POL-BOR: Gescher - Einbrecher scheiterten

Gescher (ots) - (fr) In der Zeit von Donnerstag, 07.00 Uhr, bis Freitag, 11.00 Uhr, versuchte ein noch unbekannter Einbrecher vergeblich ein Fenster eines Wohnhauses in der Straße "Zum Rauschenburg" aufzuhebeln. Er scheiterte, richtete bei seinen Hebelversuchen aber einen Sachschaden in einer Höhe von ca. 150 Euro an.

Auch ein Einbruchsversuch auf dem Siepenweg (Sa., ca. 12.30 Uhr) scheiterte. Der Täter hatte auch hier vergeblich versucht, ein Fenster aufzuhebeln.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).

Gute Einbruchschutz lohnt sich. Lassen Sie sich durch unsere Experten beraten. Termine können unter den Telefonnummern 02861-900-5506 oder -5507 vereinbart werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell