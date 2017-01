POL-BOR: Velen - Einbruch in Wohnhaus

Velen (ots) - (fr) In der Zeit vom 31.12.16 bis 07.01.17 hebelten Einbrecher in der Straße "Holtwieske" an der Rückseite eines Wohnhauses ein Fenster und eine Eisentür auf. Der oder die Täter durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten Bargeld, zwei Mobiltelefone, ein Laptop, Schmuck sowie Kinderbekleidung. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell