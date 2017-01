POL-BOR: Heiden - Zwei Tatverdächtige in Haft

Heiden (ots) - (fr) Am Donnerstag waren Zivilfahnder mit dem Ziel in Heiden unterwegs, den Wohnungseinbruch zu bekämpfen. Gegen 18.10 Uhr wurden die Beamten auf einen schwarzen Mercedes E-Klasse Kombi mit Dortmunder Kennzeichen aufmerksam, der auf der Velener Straße in Höhe der Grundschule stand. Auf dem Fahrersitz saß -wie sich später herausstellte- ein 43-jähriger in Dortmund wohnhafter Kosovare.

Der 43-Jährige fuhr dann in Richtung Ortsmitte und hielt vor dem Kreisverkehr Velener Straße/Rekener Straße/Bahnhofstraße an. In diesem Moment kam zwei Männer aus Richtung Bäckerei Jägers kommend angerannt und stiegen in den Pkw ein. Der 43-Jährige fuhr anschließend sofort wieder an und setzte seine Fahrt über die Bahnhofstraße fort.

Fast zeitgleich meldete ein Zeuge einen Einbruch in ein Wohnhaus an der Parkstraße. Der Zeuge hatte einen der Einbrecher im Haus überrascht. Der Täter war sofort mit seinem Komplizen davon gerannt.

Die Beamten hielten den Pkw an und nahmen die drei Insassen vorläufig fest. Neben dem 43-Jährigen handelt es sich um zwei weitere Kosovaren im Alter von 27 und 20 Jahren - beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Bei der Durchsuchung der Personen fanden die Beamten zahlreiche Gegenstände, die als mögliche Beweismittel sichergestellt wurden.

Der 20-Jährige gab falsche Personalien an, was durch die Beamten aber festgestellt wurde. Unter seinen richtigen Personalien bestand ein Haftbefehl der Dortmunder Staatsanwaltschaft wegen Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls.

Die drei Beschuldigten sind nicht geständig. Die Staatsanwaltschaft beantragte für die beiden Festgenommenen ohne festen Wohnsitz Untersuchungshaft und Polizeibeamte führten die beiden Männer dem zuständigen Haftrichter vor. Dieser ordnete Untersuchungshaft an und verkündete dem 20-Jährigen zudem den Haftbefehl der Dortmunder Staatsanwaltschaft.

Der 43-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt, da keine ausreichenden Haftgründe vorlagen.

Die Ermittlungen, auch in Hinsicht auf mögliche weitere Taten der Beschuldigten, dauern an.

