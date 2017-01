POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheiterten

Bocholt (ots) - (fr) Am Freitag wurden in einem Mehrfamilienhaus am Akazienweg zwei Einbruchsversuche festgestellt. Dem Täter war es in beiden Fällen nicht gelungen, die Eingangstür aufzubrechen. Der Tatzeitraum ist nicht genau bekannt. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell