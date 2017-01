POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Spielhalle

Bocholt (ots) - (fr) Tatzeit: Montag, 09.01.17, ca. 01.50 Uhr Tatort: Bocholt, Dingdener Straße

An der Rückseite der Spielhalle hebelten Einbrecher eine Tür auf und drangen in das Gebäude ein. In der Spielhalle brachen die Täter sieben Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Allein der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 4.000 Euro.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

