POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht Zeugen gesucht

Ahaus (ots) - (fr) Unfallzeit: Donnerstag, 05.01.2017, 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr Unfallort: Wessumer Straße 72

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte die linke Seite eines grauen Pkw Mazda 323. Der Unfall wurde am Freitagnachmittag bei der Polizei angezeigt. Trotz des verursachten Sachschadens in einer Höhe von ca. 1.000 Euro hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561-9260) zu wenden.

