POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnung

Gronau (ots) - (fr) Tatzeit: Samstag, 07.01.2017, 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr Tatort: Alstätter Straße

Bislang unbekannte Einbrecher kletterten auf den Balkon einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und schlugen die Scheibe der Balkontür ein. Aus der Wohnung entwendeten der oder die Täter eine Herrenarmbanduhr. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562-9260).

