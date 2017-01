POL-BOR: Gronau - Einbruch in Tankstelle

Gronau (ots) - (fr) Tatzeit: Sonntag, 08.01.2017, ca. 03:45 Uhr Tatort: Gildehauser Straße zwischen Schöttelkotter Damm und Von-Steuben-Straße

Bislang unbekannte Täter warfen mit einem Stein ein Fenster eines Tankstellengebäudes ein und drangen in den Verkaufsraum ein. Sie entwendeten eine noch nicht bekannte Menge Zigaretten. Ein Zeuge hatte in der Nähe einen verdächtigen schwarzen Pkw Skoda Octavia mit Nordhorner Kennzeichen beobachtet. Weitere Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562-9260).

