POL-BOR: Kreis Borken - Unfallbilanz

Kreis Borken (ots) - (fr) In der Zeit von Samstag, 05.00 Uhr, bis Sonntag, 10.00 Uhr, nahm die Polizei im Kreis Borken 15 Verkehrsunfälle in Zusammenhang mit den winterlichen Straßenverhältnissen auf. In 13 Fällen entstand glücklicherweise nur Sachschaden. Bei den beiden übrigen Unfällen wurden vier Menschen leicht verletzt.

In Gronau-Epe (ca. 13.35 Uhr, Wilhelmstraße) wurde ein 14-jähriger Fahrradfahrer aus Gronau leicht verletzt. Ca. 50 m hinter der Straße Auf der Sunhaar war er von der Pedale abgerutscht und ins Trudeln geraten. Dabei wurde er vom Pkw eines 55-Jährigen aus Enschede/NL erfasst, der die Wilhelmstraße ebenfalls in Richtung Steinfurter Straße befahren hatte. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von ca. 2.500 Euro.

In Heek wurden am Samstag, gegen 05.10 Uhr drei Menschen bei einem Unfall leicht verletzt. Ein 24 Jahre alter Autofahrer aus Schöppingen hatte die L 579 aus Richtung Schöppingen in Richtung Heek befahren. Sein VW Polo war mit fünf Personen voll besetzt. Ca. 50 m hinter der Einmündung zur B 70 verlor der 24-Jährige auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über den Pkw und rutschte quer zur Fahrbahn in den linksseitigen Straßengraben. Von den vier Beifahrern erlitten drei (20, 26 und 31 Jahre alt - alle wohnhaft in Schöppingen) leichte Verletzungen. Alle konnten das Ahauser Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 5.000 Euro.

