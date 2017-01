POL-BOR: Heek - Größerer Brand in einer Lagerhalle - Nachtrag

Heek (ots) - Am Samstag wurden die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei gegen 03.00 Uhr zur Straße Bült gerufen. Zeugen hatten einen lauten Knall gehört und beim Blick aus dem Fenster eine Lagerhalle brennen sehen. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Lagerhalle eines Bauunternehmens bereits voll in Flammen. Ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohngebäude konnte erfolgreich verhindert werden, die Halle brannte jedoch komplett nieder. Das Wohnhaus wurde durch Rauch und eingedrungenes Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen und ist derzeit nicht bewohnbar. Auch in der Lagerhalle abgestellte Fahrzeuge fielen den Flammen zum Opfer. Der Sachschaden wird mit mehreren 100.000 Euro angegeben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell