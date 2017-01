POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht angezeigt

Stadtlohn (ots) - (fr) Am Donnerstag stellte eine 49 Jahre alte Autofahrerin aus Stadtlohn ihren grauen Mercedes der A-Klasse gegen 08.35 Uhr vor einer Bäckerei in der Straße Timpenweide ab. Als sie nach ca. 5 min zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Unfallsachaden an der vorderen linke Ecke fest (ca. 2.000 Euro). Ein Unfallverursacher war nicht vor Ort, die 49-Jährige gab an, aus dem Augenwinkel einen in Richtung Mühlenstraße fahrenden silberfarbenen Mercedes gesehen zu haben. Inwiefern ein Zusammenhang mit dem Unfall besteht ist völlig unklar.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561-9260).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell