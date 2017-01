POL-BOR: Reken - Einbruch in der Von-Ketteler-Straße

Reken (ots) - (fr) Am Donnerstag drangen Einbrecher tagsüber gewaltsam in ein Wohnhaus in der Von-Ketteler-Straße ein und durchsuchten mehrere Räume. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell