POL-BOR: Bocholt - Widerstand gegen Polizeibeamte

Bocholt (ots) - (fr) In der Nacht zum Freitag randalierte ein 29-jähriger in Bocholt wohnhafter Mann um Mitternacht auf den Straße "Ostmauer" und "Südmauer" sowie in verschiedenen Gaststätten. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielt er sich aggressiv. Die Beamten nahmen den Mann zur Verhinderung von Straftaten für einige Stunden in Gewahrsam.

Gegen die Maßnahme leistete der 29-Jährige Widerstand. Er trat und spuckte in Richtung der Beamten. Der Widerstand wurde überwunden, keiner der Beamten erlitt Verletzungen. Der 29-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

