POL-BOR: Kreis Borken / Heiden - Wohnungseinbruchradar und vorläufige Festnahmen

Kreis Borken / Heiden (ots) - (fr) Der heute im Internet veröffentlichte Wohnungseinbruchradar

http://www.polizei.nrw.de/media/Dokumente/Behoerden/Borken/Wohnungseinbruchradar_Kreis_BOR.pdf

weist für die vergangenen sieben Tage im Kreis Borken 31 Einbrüche in Wohnungen und Wohnhäuser auf. Die Polizei im Kreis Borken hat zu Beginn der dunklen Jahreszeit öffentlich einen Anstieg der Wohnungseinbrüche prognostiziert und bislang (leider) Recht behalten.

In der dunklen Jahreszeit ist die Gefahr Opfer eines Wohnungseinbruchs zu werden, erfahrungsgemäß besonders groß. Die Haupttatzeiten liegen zwischen dem Einbruch der Dunkelheit und 21.00 Uhr. Viele Menschen sind bei Einbruch der Dunkelheit nicht zu Hause, sei es aus beruflichen oder privaten Gründen. Die Täter, die für die Einbrüche oft nur wenige Minuten benötigen, nutzen dies und den Schutz der Dunkelheit aus. Neben örtlichen Tätern werden die Einbrüche vielfach von reisenden Tätern begangen - Verdrängungseffekte aus Ballungsgebieten können hier auch eine Rolle spielen.

Neben der polizeilichen Ermittlungs- und Überwachungstätigkeit sind der Schutz der eigenen vier Wände und aufmerksame Bürgerinnen und Bürger die wichtigsten Instrumente, um Einbrüche zu verhindern oder Täter ermitteln zu können.

Die Polizei im Kreis Borken führt neben intensiver Beratungs- und Präventionstätigkeit eine Vielzahl von gezielten Streifen in Wohngebieten durch - uniformiert wie zivil, und alle mit dem Ziel, verdächtige Personen erkennen und bestenfalls Einbrecher auf frischer Tat festnehmen zu können.

Am Donnerstagabend nahmen Zivilfahnder der Polizei im Rahmen einer solchen Aktion in Heiden drei Männer fest, die im Verdacht stehen, kurz zuvor einen Einbruch in ein Haus begangen zu haben. Die Ermittlungen dauern noch an, es wird nachberichtet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell