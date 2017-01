POL-BOR: Gescher-Harwick - 2. Nachtrag zum Brand in einem Carport

Gescher-Harwick (ots) - (fr) Brandzeit: Sonntag, 01.01.17, 03.00 Uhr Brandort: Gescher-Harwick

Anhand der zusammen mit einem Sachverständigen durchgeführten Ermittlungen ist nunmehr von vorsätzlicher Brandstiftung auszugehen.

Bereits in der Nacht zum 18. November brannte in Gescher-Harwick ein Pkw aus. Auch in diesem Fall lag Brandstiftung vor.

Der Entdecker des Brandes vom 01.01.17 hat sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet. Er und sonstige Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo in Ahaus (02561-9260) zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell