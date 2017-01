POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht / Zeugen gesucht

Bocholt (ots) - (fr) Unfallzeit: Dienstag, 14.20 Uhr, bis Mittwoch, 12.30 Uhr Unfallort: Industriestraße, Parkstreifen in Höhe der Fa. Ibena

(fr) Ein noch unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich beim Ausparken die vordere rechte Stoßstange eines blauen Pkw Honda CR-V an der rechten Seite. Trotz des verursachten Sachschadens in einer Höhe von ca. 1.200 Euro hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Nach Angaben der Geschädigten stand zum Abstellzeitpunkt ein gold-/beigefarbener Pkw-Kombi mit BOR-Kennzeichen vor ihrem Pkw. Inwiefern der Verkehrsunfall mit diesem Fahrzeug verursacht wurde, ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871-2990) zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell