POL-BOR: Gronau-Epe - Einbrecher erbeuten Zigaretten

Gronau-Epe (ots) - (fr) Tatzeit: Mittwoch, 04.01.17, ca. 04.15 Uhr Tatort: Gronauer Straße / Tankstelle

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand brachen zwei Männer in ein Tankstellengebäude ein, indem sie die Eingangstür mit einem Stein einschlugen und nach innen drückten. Die Täter entwendeten eine noch nicht bekannte Menge Zigaretten.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562-9260).

In derselben Nacht kam es in Vreden zu einem gescheiterten Einbruch in eine Tankstelle. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen.

