POL-BOR: Vreden - Einbruch in Tankstelle scheitert

Vreden (ots) - (fr) Tatzeit: Mittwoch, 04.01.17, ca. 01.10 Uhr Tatort: Widukindstraße

Bislang unbekannte Einbrecher schlugen mit einem Findling die Glasscheibe der Eingangstür ein und lösten dabei die Alarmanlage aus. Die Alarmanlage nebelte den Raum blitzartig mit Rauch ein, sodass die Täter die Tankstelle nicht betreten konnten und flüchteten.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).

In derselben Nacht kam es in Gronau-Epe zu einem weiteren Einbruch in eine Tankstelle. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell