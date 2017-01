POL-BOR: Ahaus - Hundehalter nach Verkehrsunfall gesucht

Ahaus (ots) - (fr) Unfallzeit: Dienstag, 03.01.17, ca. 17.45 Uhr Unfallort: Kreisstraße 17 (Wessumer Straße)

Eine 21-jährige Autofahrerin aus Ahaus befuhr die K 17 aus Richtung Wessum kommend in Richtung Alstätte. Etwa in Höhe Schmäinghook/Averesch erfasste sie mit ihrem Pkw einen Hund, der plötzlich die Fahrbahn überquerte. Der Hund verendete in einer Tierarztpraxis und an dem Pkw entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 500 Euro.

Zur Unfallzeit war kein Hundehalter anwesend und bislang konnte der Besitzer des nicht gechipten Hundes nicht ermittelt werden, sodass dieser bzw. Zeugen gebeten werden, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (02561-9260) zu melden.

Bei dem Hund handelt es sich um einen ca. 5-6 Jahre alten braunen Beagle-Jagdhund-Mischling (weiblich, ca. 18 kg).

