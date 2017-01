POL-BOR: Gescher-Harwick - 1. Nachtrag zum Brand in einem Carport / Zeugen gesucht

Gescher (ots) - (fr) Der Brand wurde am 01.01.17, gegen 03.00 Uhr durch einen vorbeifahrenden Autofahrer entdeckt, der auch die Bewohner informierte.

Leider sind die Personalien des Zeugen nicht bekannt, so dass dieser gebeten wird, sich an die Kripo in Ahaus (02561-9260)zu wenden.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand ist Brandstiftung die wahrscheinlichste Ursache. Die Ermittler bitten somit neben dem Brandentdecker alle Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben bzw. sonstige Hinweise geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell