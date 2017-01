POL-BOR: Rhede - Feuerwerkskörper auf fahrende Pkws geworfen

Rhede (ots) - (fr) Tatzeit: Montag, 02.01.17, ca. 16.55 Uhr Tatort: Rhede, Jahnstraße, Brücke B 67

Ein noch unbekannter Täter warf von der Brücke Feuerwerkskörper auf Fahrzeuge, die in Richtung Rhede unterwegs waren. Ein 42-jähriger Autofahrer aus Bocholt und vor bzw. hinter diesem fahrende Autofahrer wichen aus, wobei es zu gefährlichen Situationen kam. Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht. Die Fahndung der Polizei führte nicht zur Ergreifung des Täters, der wie folgt beschrieben wird. Ca. 18 bis 20 Jahre alt, schlank, blonde Haare. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871-2990) zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell