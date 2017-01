POL-BOR: Bocholt - Polizei sucht Zeugen nach Brand einer Lagerhalle

Bocholt (ots) - (fr) Am Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 01.45 Uhr wegen eines Brandes in der Lagerhalle einer Gaststätte an der Alfred-Flender-Straße alarmiert. Die Lagerhalle stand im Vollbrand, die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude verhindern. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von ca. 100.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt.

Ein Brandermittler der Bocholter Kripo untersuchte die Brandstelle zusammen mit einem Sachverständigen. Dabei ergaben sich keine Hinweise auf eine technische Ursache. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurde der Inhalt eines Papiercontainers entzündet und dadurch der Brand der Lagerhalle ausgelöst.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen am Brandort beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Kripo in Bocholt (02871-2990) zu wenden.

