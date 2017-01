POL-BOR: Südlohn - Hoher Schaden bei Brand

Südlohn (ots) - (fr) Am Montag, dem 02.01.17, wurden Feuerwehr und Polizei gegen 10.15 Uhr wegen eines Brandes in der Halle eines metallverarbeitenden Betriebes an der Robert-Bosch-Straße informiert.

In der betroffenen Firma fand heute kein Betrieb statt, sodass sich keine Personen in der Halle aufhielten. Der Sachschaden wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen der Borkener Kripo zur Brandursache dauern an. Die Brandstelle ist beschlagnahmt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell