POL-BOR: Bocholt - "Horrorclown" am Heutings Weg / Korrigierte Tatzeit / Ursprungsmeldung gelöscht

Bocholt (ots) - (fr) Die nach Halloween eigentlich beendete Serie "Horrorclowns" fand am Montagmorgen in Bocholt ihre unrühmliche Fortsetzung. Ein 19-jähriger Bocholter war gegen 05.55 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Weg zu Arbeit. Er befuhr einen Radweg am "Ententeich" (Heutings Weg), als plötzlich zwei Meter vor ihm ein schwarz gekleideter Mann auftauchte. Der Täter hatte nach Angaben des Geschädigten eine schwarz-weiße Clownsmaske aufgesetzt und hielt eine Axt in der erhobenen Hand. Der Täter, der während der Aktion kein Wort sprach, rannte dem Geschädigten noch einige Meter auf der Weimarer Straße hinterher. Eine Fahndung der Polizei führte nicht zur Ergreifung des Täters. Der 19-Jährige erlitt einen Schock und musste ambulant behandelt werden.

Bei der Tat handelt es sich nicht nur um einen schlechten Scherz. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen sich bei der Kripo in Bocholt (02871-2990) zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell