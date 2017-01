POL-BOR: Gronau - Einbruch in Firmengebäude

Gronau (ots) - (fr) Am Samstag brachen noch unbekannte Täter zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr in eine Werkstatthalle in der Steinstraße. Der oder die Täter hatten dazu ein Glaselement eines Tores eingeschlagen. Entwendet wurden zwei Elektrofahrräder und zwei Gleitschirme. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562-9260).

