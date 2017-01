POL-BOR: Gronau - Einbruch auf der Königstraße

Gronau (ots) - (fr) In der Zeit von Donnerstag, 10.00 Uhr, bis Sonntag, 16.30 Uhr, drangen Einbrecher auf noch nicht bekannte Art und Weise in ein Wohnhaus an der Königstraße ein. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562-9260).

