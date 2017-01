POL-BOR: Ahaus - Zwei weitere Taten in der Straße Hofmate

Ahaus (ots) - (fr) Wie bereits berichtet, kam es in der Silvesternacht zu einem versuchten Einbruch in der Straße Hofmate. In derselben Nacht kam es in der Nachbarschaft zu zwei weiteren Taten. Gegen 00.10 Uhr hatte der Einbrecher die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen. Als er bemerkte, dass die Bewohner ihn bemerkt hatten, flüchtete er. Der Einbrecher kann nur vage beschrieben werden - kurze dunkle Haare, dunkle Bekleidung.

Der vermutlich selbe Täter drang in der Straße Hofmate in ein weiteres Haus ein. Auch hier hatte er eine Fensterscheibe eingeschlagen. Angaben über die mögliche Diebesbeute liegen noch nicht vor.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell